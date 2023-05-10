Президент Грузии наложит вето на лишение ее полномочий

Грузинский президент воспользуется правом вето в отношении законодательных нововведений, предполагающих изменение процедуры избрания членов и главы Центризбиркома, такое заявление распространила администрация Саломе Зурабишвили.
В нем говорится, что правящая партия внесла поправки из-за того, что президент, пользуясь своим законным правом, внесла такие кандидатуры, которые не устраивают "Грузинскую мечту", поэтому власти хотят забрать эти полномочия себе: согласно изменениям в законе, возможных главу и членов ЦИК будет выдвигать спикер парламента.
"Уже третий раз правящее большинство меняет законы по той причине, что президент не представила желаемых им кандидатов на конкретные должности: послов, членов Нацбанка, председателя и членов ЦИК"
— Саломе Зурабишвили
Почему президент наложит вето
Зурабишвили пояснила, что во всех этих случаях она руководствовалась только необходимостью защиты интересов государства.
С этим связана и ее негативная реакция на попытку изменить процедуру формирования ЦИК. Политик убеждена, что если люди на такие важные посты будут выбираться только одной партией, причем правящей, то "европейское будущее" отложится.