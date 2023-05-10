Президент Грузии наложит вето на лишение ее полномочий

Опубликовано: 21:28, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Грузии

Саломе Зурабишвили не намерена сдавать позиции перед "Грузинской мечтой" и собирается наложить вето на закон, которым правящая партия хочет лишить ее части полномочий. Речь идет о формировании состава ЦИК.

Грузинский президент воспользуется правом вето в отношении законодательных нововведений, предполагающих изменение процедуры избрания членов и главы Центризбиркома, такое заявление распространила администрация Саломе Зурабишвили.

В нем говорится, что правящая партия внесла поправки из-за того, что президент, пользуясь своим законным правом, внесла такие кандидатуры, которые не устраивают "Грузинскую мечту", поэтому власти хотят забрать эти полномочия себе: согласно изменениям в законе, возможных главу и членов ЦИК будет выдвигать спикер парламента.

"Уже третий раз правящее большинство меняет законы по той причине, что президент не представила желаемых им кандидатов на конкретные должности: послов, членов Нацбанка, председателя и членов ЦИК"

— Саломе Зурабишвили

Почему президент наложит вето

Зурабишвили пояснила, что во всех этих случаях она руководствовалась только необходимостью защиты интересов государства.

С этим связана и ее негативная реакция на попытку изменить процедуру формирования ЦИК. Политик убеждена, что если люди на такие важные посты будут выбираться только одной партией, причем правящей, то "европейское будущее" отложится.