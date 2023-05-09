Правящая партия заберет полномочия у президента Грузии

Опубликовано: 20:28, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

"Грузинская мечта" решила навести порядок в Избирательном кодексе: забрать у президента Грузии полномочия по предложению кандидатов в члены ЦИК и разрешить утверждение состава ЦИК на пятилетний срок простым большинством голосов в парламенте. Действующая система не работает, поскольку президент в координации с оппозицией блокирует работу ЦИК.

"Грузинская мечта" запланировала забрать у президента Грузии часть полномочий – передать его функции выбора кандидатов в члены ЦИК спикеру парламента. Также правящая партия решила упростить голосование по членам ЦИК в парламенте: вместе 100 голосов для их утверждения на пятилетний срок по законопроекту понадобится всего лишь простое большинство в 76 голосов.

Согласно действующему законодательству, действующему с 2021 года, простое большинство голосов позволяет парламенту назначать членов ЦИК всего лишь на полгода. За прошедшие два года "Грузинской мечте" ни разу не удалось получить 100 голосов, так что состав ЦИК приходится утверждать дважды в год.

В связи с этим "Грузинская мечта" заключила, что Избирательный кодекс используется ее противниками в политических целях, и решила как забрать себе полномочия по отбору кандидатов, так и облегчить их назначение. Президент Саломе Зурабишвили, по мнению правящей партии, помогает саакашвилевскому "Национальному движению" создавать препятствия в работе грузинского государства.

"Мы были вынуждены пойти в этом направлении и поменять законодательство, чтобы оно в первую очередь являлось справедливым с правовой точки зрения. Также его нужно привести в соответствие с той практикой, которая применяется в странах ЕС"

– депутат Ираклий Кадагишвили

Оппозиционные депутаты уже обвинили правящую партию в намерении манипулировать парламентскими выборами 2024 года, а также в отстранении президента от участия в контроле за ЦИК.