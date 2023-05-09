"Грузинская мечта" готова порвать с европейскими социалистами

Председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что "Грузинская мечта" готова изменить подход к Партии европейских социалистов, вплоть до прекращения контактов с ней.
Напомним, что Партия европейских социалистов раскритиковала Гарибашвили за присутствие на венгерской Конференции консервативного политического действия и позитивную оценку своего венгерского коллеги Виктора Орбана. На конференции грузинский премьер назвал неприемлемой пропаганду ЛГБТ в молодежной среде и охарактеризовала Орбана как подлинного защитника Европы.
Евросоциалисты пообещали "дать оценку" "Грузинской мечте" на съезде в июне. Гарибашвили подчеркнул, что грузинская партия пересмотрит отношения с евросоциалистами до этого.
Грузинский премьер напомнил, что прошедшая в Венгрии конференция изначально организовывалась Республиканской партией США, поэтому какие-либо претензии к участию в ней Тбилиси безосновательны. Также безосновательно недовольство приверженности Тбилиси консервативным взглядам на социальные процессы.
"Я сказал, что неприемлема пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, детских садах и что неприемлема эта разнузданная, агрессивная пропаганда, которая касается смены гендера и пола. Если из-за этого кто-то не хочет сотрудничать с нашей политической партией, правящей силой – это их воля"
– Ираклий Гарибашвили