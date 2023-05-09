"Грузинская мечта" готова порвать с европейскими социалистами

Опубликовано: 18:27, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что "Грузинская мечта" пересмотрит взаимоотношения с Партией европейских социалистов, если те не способны принять консервативность подходов Тбилиси и свободу участия грузинских властей в конференциях, организуемых на территории Европы.

Председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что "Грузинская мечта" готова изменить подход к Партии европейских социалистов, вплоть до прекращения контактов с ней.

Напомним, что Партия европейских социалистов раскритиковала Гарибашвили за присутствие на венгерской Конференции консервативного политического действия и позитивную оценку своего венгерского коллеги Виктора Орбана. На конференции грузинский премьер назвал неприемлемой пропаганду ЛГБТ в молодежной среде и охарактеризовала Орбана как подлинного защитника Европы.

Евросоциалисты пообещали "дать оценку" "Грузинской мечте" на съезде в июне. Гарибашвили подчеркнул, что грузинская партия пересмотрит отношения с евросоциалистами до этого.

Грузинский премьер напомнил, что прошедшая в Венгрии конференция изначально организовывалась Республиканской партией США, поэтому какие-либо претензии к участию в ней Тбилиси безосновательны. Также безосновательно недовольство приверженности Тбилиси консервативным взглядам на социальные процессы.

"Я сказал, что неприемлема пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, детских садах и что неприемлема эта разнузданная, агрессивная пропаганда, которая касается смены гендера и пола. Если из-за этого кто-то не хочет сотрудничать с нашей политической партией, правящей силой – это их воля"

– Ираклий Гарибашвили