Школьников и студентов Грузии готовят к вооруженному перевороту

Опубликовано: 16:57, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские СМИ выяснили, что участники тренингов выходного дня, организуемых оппозиционной партией "Гирчи", готовятся к вооруженному перевороту в республике. Речь идет о школьниках и студентах, привлекаемых оппозиционерами к потенциальной революции в Грузии.

Очередной политический скандал на Кавказе: телеканал "Имеди" опубликовал данные о подготовке грузинских студентов и школьников к вооруженному перевороту. Речь идет об участниках тренингов выходного дня, организуемых лидером оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зурабом Джапаридзе.

Кто готовит молодежь к перевороту

Как удалось выяснить журналистам, оппозиционеры открытым текстом обсуждают применение обучаемой на тренингах молодежи в протестных акциях, переходящих в силовое свержение власти. При этом сам Джапаридзе будет исполнять роль лидера молодежной революции.

Известно, что на тренингах проводятся курсы по применению огнестрельного оружия, для чего в молодежные лагеря "Гирчи" приглашаются военные специалисты. К примеру, в Бакуриане соответствующий курс вел американский офицер Дэвид Бертелес.

При этом родители не получают от организаторов тренингов никой информации о том, к чему готовят их детей.

Реакция "Мечты"

В "Грузинской мечте" уже раскритиковали противоправную активность "Гирчи". Депутат Михаил Сарджвеладзе подчеркнул, что поведение Зураба Джапаридзе становится все более опасным для государства. При этом в партии уверены, что у "Гирчи" нет ресурсов для проведения настоящей революции в Грузии.

"Явно чувствуется не просто нарратив, а работа над конкретными планами, которые подразумевают желание осуществить, поставить сценарии, разыграть спектакли т. н. кровавых революций. Это не то, что соответствует принципам современного, цивилизованного правового государства, и подобное, безусловно, категорически неприемлемо"

– Сарджвеладзе