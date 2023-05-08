Школьников и студентов Грузии готовят к вооруженному перевороту

Очередной политический скандал на Кавказе: телеканал "Имеди" опубликовал данные о подготовке грузинских студентов и школьников к вооруженному перевороту. Речь идет об участниках тренингов выходного дня, организуемых лидером оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зурабом Джапаридзе.
Кто готовит молодежь к перевороту
Как удалось выяснить журналистам, оппозиционеры открытым текстом обсуждают применение обучаемой на тренингах молодежи в протестных акциях, переходящих в силовое свержение власти. При этом сам Джапаридзе будет исполнять роль лидера молодежной революции.
Известно, что на тренингах проводятся курсы по применению огнестрельного оружия, для чего в молодежные лагеря "Гирчи" приглашаются военные специалисты. К примеру, в Бакуриане соответствующий курс вел американский офицер Дэвид Бертелес.
При этом родители не получают от организаторов тренингов никой информации о том, к чему готовят их детей.
Реакция "Мечты"
В "Грузинской мечте" уже раскритиковали противоправную активность "Гирчи". Депутат Михаил Сарджвеладзе подчеркнул, что поведение Зураба Джапаридзе становится все более опасным для государства. При этом в партии уверены, что у "Гирчи" нет ресурсов для проведения настоящей революции в Грузии.
"Явно чувствуется не просто нарратив, а работа над конкретными планами, которые подразумевают желание осуществить, поставить сценарии, разыграть спектакли т. н. кровавых революций. Это не то, что соответствует принципам современного, цивилизованного правового государства, и подобное, безусловно, категорически неприемлемо"
– Сарджвеладзе