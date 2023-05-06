Иностранца поймали в Грузии за связи с ИГИЛ

Опубликовано: 13:21, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гражданин иностранного государства задержан в Грузии, его подозревают в связях с запрещенным в России ИГИЛ. Информацию передали граничащим с Турцией странам.

Гражданин другого государства заподозрен в контактах с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, его задержали на территории Грузии, сообщил глава контртеррористического центра СГБ этой страны Бачо Мгеладзе.

Он отметил, что в руках спецслужб оказалась флешка с фотографиями стратегических объектов ряда европейских государств и США. По его словам, персон, связанные с ИГИЛ, были идентифицированы.

Мгеладзе подчеркнул, что данная информация уже передана международным партнерам государства, а также странам, которые граничат с Грузией. Других деталей расследования и поимки преступника представитель СГБ не раскрыл.