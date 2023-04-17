Главарь ИГИЛ, готовивший теракты в России, задержан

Опубликовано: 12:21, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России пресекли деятельность одного из предводителей организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Боевик готовил серию терактов в Москве, Подмосковье и Новосибирской области.

Задержан один из руководителей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, который готовил террористические акты в Московском регионе и Новосибирской области, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и МО.

Как заявили в ведомстве, пойманным спецслужбами главарем террористической организации оказался выходец из Таджикистана Назаров Т.М. Будучи сторонником ИГИЛ, он создал на территории России террористическую ячейку для совершения атак и терактов в Московском регионе и Новосибирске.

Отмечается, что задержанный собирался использовать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, а также планировал совершить атаки на объекты РЖД.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина был признан виновным в совершении 21 преступления и приговорен к пожизненному заключению и штрафу 1,5 млн рублей. Приговор вступил в силу.

Стоит добавить, что с февраля прошлого года отечественные спецслужбы смогли предотвратить около 120 противоправных преступлений.