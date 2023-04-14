Три жителя Дагестана предстанут перед судом за деятельность террористической направленности, дела по ним переданы в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Как стало известно, с 2018 по 2021 годы задержанные были членами запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Организовав в дальнейшем террористическое сообщество, преступники в социальных сетях распространяли пропагандистские призывы к терроризму и опубликовывали видеоролики экстремистского толка.
Отмечается, что выходцев из Дагестана будут судить по трем статьям УК РФ. Их обвиняют в "организации деятельности террористической организации и участии внутри" (205,5), "организации террористического сообщества и участия" (205,4), а также "призывах к осуществлению терроризма" (205,2).