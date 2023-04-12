Школьник от скуки угнал "Жигули" в Дагестане

Молодой человек, немного не достигший совершеннолетия, совершил угон автомобиля в Каспийске, о преступлении сообщает МВД Дагестана.
В полицию пришел 31-летний местный житель. Он рассказал, что остановил свою машину "ВАЗ-2105" у дома, и она пропала.
Правоохранители быстро раскрыли дело и отыскали "пятерку".
Как произошел угон
Оказалось, что 17-летний житель Избербаша приехал в Каспийск. Он собирался продать телефон, но сделка не состоялась. "Без настроения", по его же словам, школьник гулял по городу, пока не увидел одинокий автомобиль.
Подросток залез внутрь через дверь, оставленную незапертой. С двигателем он справился, соединив провода. На угнанной машине юноша приехал домой.
На следующее утро угонщик решил похвастаться своей удалью и новым авто перед одноклассниками и приехал на "Жигулях" в школу, где его и задержали полицейские.