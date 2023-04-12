Школьник от скуки угнал "Жигули" в Дагестане

Опубликовано: 19:17, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несовершеннолетний юноша, житель Избербаша, подозревается в угоне машины в Каспийске. Преступление он совершил под воздействием плохого настроения из-за провалившейся сделки по продаже телефона.

Молодой человек, немного не достигший совершеннолетия, совершил угон автомобиля в Каспийске, о преступлении сообщает МВД Дагестана.

В полицию пришел 31-летний местный житель. Он рассказал, что остановил свою машину "ВАЗ-2105" у дома, и она пропала.

Правоохранители быстро раскрыли дело и отыскали "пятерку".

Как произошел угон

Оказалось, что 17-летний житель Избербаша приехал в Каспийск. Он собирался продать телефон, но сделка не состоялась. "Без настроения", по его же словам, школьник гулял по городу, пока не увидел одинокий автомобиль.

Подросток залез внутрь через дверь, оставленную незапертой. С двигателем он справился, соединив провода. На угнанной машине юноша приехал домой.

На следующее утро угонщик решил похвастаться своей удалью и новым авто перед одноклассниками и приехал на "Жигулях" в школу, где его и задержали полицейские.