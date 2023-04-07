Опубликовано: 23:48, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодой человек, будучи несовершеннолетним, но уже имея двух детей, в нетрезвом состоянии, совершил кражу из детского магазина в Махачкале. Он задержан полицией.

Необычную кражу раскрыли полицейские в Махачкале, о ней сообщает МВД Дагестана.

Подозреваемый, 17-летний житель дагестанской столицы, пришел в магазин детской одежды. Оттуда он украл часы и двое беспроводных наушников, ущерб составил, по оценке 28-летнего хозяина магазина, 25 тыс рублей.

Полицейские нашли возможного вора. В отделе он рассказал, что был пьян, прогуливался по городу и заглянул в магазин. Там молодой человек принял спонтанное решение и украл гаджеты, когда продавец отвернулся.

Затем юноша пошел домой. Там он, по его словам, дал часы и наушники двум своим детям. Сам же, очевидно, утомившись, отправился спать.

Когда молодой отец выспался и проснулся, он увидел, что дети сломали устройства.

Дело находится на этапе принятия процессуального решения.