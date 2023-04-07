Необычную кражу раскрыли полицейские в Махачкале, о ней сообщает МВД Дагестана.
Подозреваемый, 17-летний житель дагестанской столицы, пришел в магазин детской одежды. Оттуда он украл часы и двое беспроводных наушников, ущерб составил, по оценке 28-летнего хозяина магазина, 25 тыс рублей.
Полицейские нашли возможного вора. В отделе он рассказал, что был пьян, прогуливался по городу и заглянул в магазин. Там молодой человек принял спонтанное решение и украл гаджеты, когда продавец отвернулся.
Затем юноша пошел домой. Там он, по его словам, дал часы и наушники двум своим детям. Сам же, очевидно, утомившись, отправился спать.
Когда молодой отец выспался и проснулся, он увидел, что дети сломали устройства.
Дело находится на этапе принятия процессуального решения.