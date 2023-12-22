Максим Решетников инспектирует Ставрополье

Сегодня на Ставрополье с рабочим визитом прибыл глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников – он планирует обсудить подготовку региона к первому Кавказскому инвестфоруму и планы развития Кавминвод.

Главной темой рабочего визита, который сегодня совершает в Ставропольский край министр экономического развития России Максим Решетников, станет тема подготовки к первому Кавказскому инвестиционному форуму, который пройдет на площадке МинводыЭКСПО в мае, сообщил в своем telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Запланирована насыщенная программа. Сейчас осматриваем площадку по строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта в Минводах. Планируем завершить его в 2025 году. Это даст импульс развитию Кавминвод как ключевого транспортного узла на Юге России"

- Владимир Владимиров

В планах министра – обсуждение плана развития агломерации КМВ, в том числе – его туристического потенциала, что подразумевает улучшение коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Еще один важный момент повестки дня Максима Решетникова – обсуждение на месте важных для края тем, в числе которых - пять прорывных проектов в разных отраслях экономики Ставрополья.