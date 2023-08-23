Махачкалу избавили от части майнинг-ферм

Дагестанские правоохранители в ходе рейдов в Махачкале ликвидировали несколько незаконных майнинг-ферм, потреблявших львиную долю электроэнергии.

В столице Дагестана сотрудники отдела по противодействию экономическим преступлениям МВД республики и энергетики "Дагэнерго" выявили и ликвидировали несколько майнинг-ферм, организаторы которых потребляли огромное количество электроэнергии, сообщили в пресс-службе филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Несколько майнинг-ферм были обнаружены в Кировском районе Махачкалы. Из-за одного индивидуального предпринимателя потери в сети составляли около 70%, что отражалось на электроснабжении почти 1,5 тыс. жителей (368 хозяйств) и десяти коммерческих объектов"

- пресс-служба "Дагэнерго"

Фермы нашли по сильной перегрузке на отходящей от линии электропередачи подстанции "Полигон Солнце", где стоят два довольно мощных силовых трансформатора (6,3 МВт каждый), передает "Интерфакс".

Ранее Вестник Кавказа" писал о том, что "Дагэнерго" попросило владельцев майнинг-ферм отключить оборудование на время холодов для снижения нагрузки на электросети, однако они эту просьбу проигнорировали. В целом за минувший 2023 год в Дагестане демонтировали 13 майнинг-ферм, ущерб от которых составил 60 млн рублей, добавили в "Дагэнерго".