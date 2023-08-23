Дагестанские майнеры продолжают красть электричество

Опубликовано: 14:29, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энергетики Дагестана подсчитали ущерб, который нанесли им за полтора года нелегальные майнеры криптовалюты – он достиг 158 млн рублей.

Энергетики ПАО "Россети Северный Кавказ", только за 2022-й и первое полугодие 2023 года в Дагестане совместно с правоохранителями выявили и пресекли незаконную работу 36 ферм по добыче криптовалюты, сообщает пресс-служба компании.

Майнеры лишили энергетиков 157,95 млн рублей – это почти 34 млн кВт/ч, похищенной ими электроэнергии, передает "Интерфакс".

"Один из крупнейших объектов обнаружен в Каспийске. Мощность незаконной майнинг-фермы составляла около 1 МВт, что сравнимо с электроснабжением жилого комплекса на 300 квартир"

- "Россети Северный Кавказ"

Подпольный майнинг процветает и в других регионах республики – грешит этим и столица, причем "майнеры крипты" становятся все изощреннее в своей изобретательности, и выявить и примерно наказать их становится все сложнее.

Не пугает их и то, что по каждому такому случаю специалисты энергокомпании составляют в отношении них акты о бездоговорном и безучетном потреблении энергии, которые затем тщательно отрабатываются правоохранителями, в том числе, затем по ним возбуждаются уголовные дела.