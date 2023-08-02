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В Дагестане продолжают находить крупные фермы криптовалюты

В Дагестане продолжают находить крупные фермы криптовалюты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Добычей" дагестанских правоохранителей стала серьезная ферма по производству криптовалюты, которую организовал в Кизилюртовском районе республики местный житель. На него работали 773 компьютера.

Дагестанские полицейские продолжают выявлять крупные майнинг-фермы, которые по традиции превращают в криптовалюту для своего хозяина государственное электричество – одна из таких была выявлена в селении Новое-Гадари в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Ферма принадлежала 47-летнему местному жителю. Для выработки цифровой валюты он оборудовал нежилое помещение на территории крестьянско-фермерского хозяйства"

- МВД Дагестана

На первый взгляд все в "офисе" было оформлено по закону, если б не "маленькое но": запитывалась техника от второй, незаконной линии электроэнергии, проведенной от ЛЭП, проходившей неподалеку, передает "Интерфакс".

Поражает число компьютеров, производивших "крипту" – полицейские насчитали и изъяли 773 аппарата.

УФСБ Дагестана раскрыло целую сеть майнинга криптовалют

УФСБ Дагестана раскрыло целую сеть майнинга криптовалют

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