В Дагестане продолжают находить крупные фермы криптовалюты

Дагестанские полицейские продолжают выявлять крупные майнинг-фермы, которые по традиции превращают в криптовалюту для своего хозяина государственное электричество – одна из таких была выявлена в селении Новое-Гадари в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Ферма принадлежала 47-летнему местному жителю. Для выработки цифровой валюты он оборудовал нежилое помещение на территории крестьянско-фермерского хозяйства"
- МВД Дагестана
На первый взгляд все в "офисе" было оформлено по закону, если б не "маленькое но": запитывалась техника от второй, незаконной линии электроэнергии, проведенной от ЛЭП, проходившей неподалеку, передает "Интерфакс".
Поражает число компьютеров, производивших "крипту" – полицейские насчитали и изъяли 773 аппарата.