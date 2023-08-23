Дагестанских майнеров призвали отключать фермы в морозы

Отчаявшиеся дагестанские энергетики обратились к местным майнерам. Добытчиков криптовалюты призвали отключать фермы в морозы, чтобы снизить нагрузку на электросети.

Компания Дагэнерго попросила хозяев майнинговых ферм позаботиться о тех, кто живет рядом с ними, и не заниматься добычей криптовалюты во время сильных холодов.

Энергетики объяснили, что фермы потребляют столько электричества, что становятся причиной перегрузок, которые в свою очередь вызывают серьезные неполадки.

"Особенно сложная ситуация складывается в нескольких микрорайонах Махачкалы. По динамике загрузки сети, которая резко возрастает в короткие промежутки времени, можно сделать вывод, что нагрузка вызвана именно майнинговыми фермами"

– Дагэнерго

В компании подчеркнули, что борьба с майнерами не прекращается: только в прошлом году удалось обнаружить и ликвидировать 13 ферм. Но, признались энергетики, технологии майнинга шагнули настолько вперед, что быстро найти их удается далеко не всегда.

Именно поэтому криптовалютчиков попросили прерваться на время морозов, так как в противном случае они могут оставить других дагестанцев не только без света, но и без отопления.

Отметим, на момент написания новости в Махачкале было минус 7 градусов.