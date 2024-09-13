Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" заплатит штраф за поведение фанатов

матч махачкалинского
© Фото: сайт “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала предстоит заплатить штраф по итогам домашней встречи против "Спартака". Эта игра 8-го тура чемпионата России состоялась в столице Дагестана в минувшие выходные.

Футбольный клуб "Динамо" Махачкала оштрафован за поведение своих фанатов на матче 8-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом рассказали в КДК РФС.

По словам главы комитета Артура Григорьянца, общая сумма штрафов составит 40 тыс рублей.

"После окончания матча с трибуны выбежал болельщик, он был оперативно задержан, выведен с поля. Футбольным клубом "Динамо" был представлен протокол, болельщик был привлечен к административной ответственности. Служба безопасности хорошо и оперативно сработала, клуб оштрафован на 20 тыс рублей"

– глава КДК РФС

Он добавил, что еще 20 тыс рублей махачкалинцам предстоит заплатить за оскорбительные кричалки своих болельщиков.

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