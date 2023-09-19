МАГАТЭ озабочено решением Ирана по его инспекторам

Опубликовано: 7:54, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил сожаление в связи с решением Ирана о лишении аккредитации ряда инспекторов МАГАТЭ и надеется, что Тегеран пересмотрит свое решение.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется, что Иран пересмотрит решение об отзыве аккредитации у инспекторов агентства.

Гросси назвал такое решение иранских властей по меньшей мере странным, отметив, что работа международных инспекторов на иранских ядерных объектов в первую очередь защищает интересы ИРИ, , передает РИА Новости.

"Я сожалею в связи с этим. Я этого действительно не понимаю. Не могу понять, кому это выгодно. Ирану нужно МАГАТЭ для того, чтобы давать необходимые заверения в том, что программа используется мирным путем. И мы это делаем посредством наших инспекторов. Если мы ограничиваем число инспекторов, мне очень сложно делать мою работу"

- Рафаэль Гросси

Три дня назад МАГАТЭ сообщило, что Иран намерен отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах Ирана в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пояснив это тем, что Тегеран имеет право отказывать им в аккредитации на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.