Иран отстранил треть инспекторов МАГАТЭ

Тегеран отозвал аккредитацию у ряда опытных инспекторов, чем затруднил возможность МАГАТЭ в Иране проверять объекты по обогащению урана.
"Эти инспекторы - одни из самых опытных экспертов агентства, обладающие уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения [урана] в Иране, находящихся под гарантиями агентства"
– глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Он констатировал, что теперь возможности МАГАТЭ в стране из-за этого сокращаются, Ираном отстранено "около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства".
При этом соглашение о гарантиях по ДНЯО формально разрешает такие меры, признал Гросси, однако действия Тегерана вызывают сожаление и являются беспрецедентными.
"Это решение Ирана, вызывающее сожаление, стало еще одним шагом в неправильном направлении и наносит ненужный удар по и без того напряженным отношениям между МАГАТЭ и Ираном в рамках выполнения Соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия"
– Гросси
Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи объяснил данное решение политическими злоупотреблениями США и трех стран Европы полномочиями Совета управляющих МАГАТЭ. Он также охарактеризовал взаимодействие Ирана с МАГАТЭ как «позитивное, конструктивное и постоянное».