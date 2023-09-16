Иран отстранил треть инспекторов МАГАТЭ

Опубликовано: 23:26, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возможности МАГАТЭ по проверкам иранских ядерных объектов серьезно сократились, проинформировал Гросси. Иран принял решение отстранить часть инспекторов. По заявлению МИД страны, причиной стали злоупотребления политического характера.

Тегеран отозвал аккредитацию у ряда опытных инспекторов, чем затруднил возможность МАГАТЭ в Иране проверять объекты по обогащению урана.

"Эти инспекторы - одни из самых опытных экспертов агентства, обладающие уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения [урана] в Иране, находящихся под гарантиями агентства"

– глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Он констатировал, что теперь возможности МАГАТЭ в стране из-за этого сокращаются, Ираном отстранено "около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства".

При этом соглашение о гарантиях по ДНЯО формально разрешает такие меры, признал Гросси, однако действия Тегерана вызывают сожаление и являются беспрецедентными.

"Это решение Ирана, вызывающее сожаление, стало еще одним шагом в неправильном направлении и наносит ненужный удар по и без того напряженным отношениям между МАГАТЭ и Ираном в рамках выполнения Соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия"

– Гросси

Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи объяснил данное решение политическими злоупотреблениями США и трех стран Европы полномочиями Совета управляющих МАГАТЭ. Он также охарактеризовал взаимодействие Ирана с МАГАТЭ как «позитивное, конструктивное и постоянное».