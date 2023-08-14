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В МИД Ирана сообщили о прогрессе в сотрудничестве с МАГАТЭ

В МИД Ирана сообщили о прогрессе в сотрудничестве с МАГАТЭ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран добился прогресса в сотрудничестве с МАГАТЭ, сообщили в МИД страны. Там отметили, что это стало возможным в том числе благодаря действиям главы агентства.

Иран и Международное энергетическое агентство добились хорошего прогресса в сотрудничестве. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики в ходе пресс-конференции в Тегеране.

"Мы добились хорошего прогресса во взаимодействии по некоторым вопросам, которые, по мнению МАГАТЭ, остаются нерешенными"

– Хосейн Амир Абдоллахиян

По его словам, речь, в частности, идет о вопросах, которые связаны с выполнением Тегераном обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Глава ведомства также отметил, что в переговорах с Ираном по вопросам гарантий большую роль сыграл глава агентства Рафаэль Гросси.

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