В МИД Ирана сообщили о прогрессе в сотрудничестве с МАГАТЭ

Опубликовано: 17:58, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран добился прогресса в сотрудничестве с МАГАТЭ, сообщили в МИД страны. Там отметили, что это стало возможным в том числе благодаря действиям главы агентства.

Иран и Международное энергетическое агентство добились хорошего прогресса в сотрудничестве. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики в ходе пресс-конференции в Тегеране.

"Мы добились хорошего прогресса во взаимодействии по некоторым вопросам, которые, по мнению МАГАТЭ, остаются нерешенными"

– Хосейн Амир Абдоллахиян

По его словам, речь, в частности, идет о вопросах, которые связаны с выполнением Тегераном обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Глава ведомства также отметил, что в переговорах с Ираном по вопросам гарантий большую роль сыграл глава агентства Рафаэль Гросси.