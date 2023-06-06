В Иране назвали условие для возврата к выполнению СВПД

Опубликовано: 17:40, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране озвучили, при каком условии готовы будут согласиться на перезапуск СВПД. В делегации Исламской Республики на переговорах отметили, что перед подписанием соглашения сначала предстоит урегулировать все спорные вопросы с МАГАТЭ.

В Иране сообщили, при каких условиях готовы будут перезапустить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Советник делегации Ирана на переговорах акцентировал внимание на том, что для этого сначала необходимо урегулировать все спорные вопросы с Международным энергетическим агентством.

"Позиция Ирана не изменилась: он не подпишет никакого соглашения до разрешения всех дел с МАГАТЭ"



– сказал Мохаммад Маранди.

Напомним, в конце апреля в Исламской Республике предложили завершить переговоры по СВПД без предварительных условий.