В МАГАТЭ сообщили о прогрессе в осуществлении совместного с Ираном заявления

Опубликовано: 20:08, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МАГАТЭ и Иран добились прогресса в осуществлении совместного заявления по вопросам гарантий. Об этом сообщил в понедельник глава агентства Рафаэль Гросси.

Международное энергетическое агентство достигло с Ираном прогресса в осуществлении совместного заявления по вопросам гарантий. Об этом заявил сегодня гендиректор МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси напомнил, что месяц назад МАГАТЭ установило в Иране камеры видеонаблюдения на объектах, где занимаются производством центрифужного оборудования.

Он также акцентировал внимание на том, что в целях контроля за обогащением урана, производимого Исламской Республикой на указанных объектах, МАГАТЭ впервые разместило устройства контроля за обогащением на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Глава организации отметил, что все эти меры помогут оперативно выявлять любые изменения в уровнях обогащения на этих установках.