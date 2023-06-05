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В МАГАТЭ сообщили о прогрессе в осуществлении совместного с Ираном заявления

В МАГАТЭ сообщили о прогрессе в осуществлении совместного с Ираном заявления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МАГАТЭ и Иран добились прогресса в осуществлении совместного заявления по вопросам гарантий. Об этом сообщил в понедельник глава агентства Рафаэль Гросси.

Международное энергетическое агентство достигло с Ираном прогресса в осуществлении совместного заявления по вопросам гарантий. Об этом заявил сегодня гендиректор МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси напомнил, что месяц назад МАГАТЭ установило в Иране камеры видеонаблюдения на объектах, где занимаются производством центрифужного оборудования.

Он также акцентировал внимание на том, что в целях контроля за обогащением урана, производимого Исламской Республикой на указанных объектах, МАГАТЭ впервые разместило устройства контроля за обогащением на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Глава организации отметил, что все эти меры помогут оперативно выявлять любые изменения в уровнях обогащения на этих установках.

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