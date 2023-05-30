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Иран и МАГАТЭ закрыли дело о спорном ядерном объекте

Иран и МАГАТЭ закрыли дело о спорном ядерном объекте
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран договорился с МАГАТЭ о прекращении расследования в отношении одного из трех спорных ядерных объектов. Об этом рассказал 30 мая информированный источник.

Расследование в отношении одного их трех спорных ядерных объектов в Иране завершено, сообщил сегодня информированный источник.

По его словам, соответствующей договоренности достигли в ходе технических переговоров представители Исламской Республики и Международного агентства по атомной энергии.

Речь идет об объекте Абаде.

Источник отметил, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) также объяснила происхождение обогащенного урана до 83,7% на ядерном объекте Фордо.

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