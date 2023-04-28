Опубликовано: 10:21, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран предложил завершить переговоры по СВПД без предварительных условий. Ранее Иран неоднократно заявлял о готовности продолжать переговоры до заключения соглашения.

Иранский постпред при ООН и Международном агентстве по атомной энергии в Вене Мохсен Назири Асл назвал шаги, которые смогут привести к логическому завершению переговоров по ядерной программе Ирана.

Он заявил, что необходимо совершить заключительные шаги в переговорах по СВПД без предварительных условий. По его словам, добрая воля и решимость сторон в рамках переговоров помогут завершить их.

Асл добавил, что Вашингтону следует обрести силу и волю для завершения диалога, поскольку тегеранская сторона, как напомнил постпред, не раз предлагал и сообщал о готовности продолжать вести переговоры вплоть до последних соглашений.