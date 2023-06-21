Ледовый дворец появится в Железноводске

Опубликовано: 16:43, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Железноводске будет построен ледовый дворец. Реализация проекта обойдется в 2,5 млрд рублей

Ледовый дворец по стандартам высшей хоккейной лиги будет построен в Железноводске, сообщил глава города Евгений Бакулин. По его словам, реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда рублей.

«В Железноводске частный инвестор планирует построить ледовый дворец по стандартам высшей хоккейной лиги. На эти цели инвестор готов вложить 2,5 миллиарда»

– Евгений Бакулин

В этой связи градоначальник подчеркнул, что в Железноводске нужно развивать новые виды спорта, так как пока в городе есть места только для тренировки футболистов.