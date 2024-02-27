Лавров обсудил с Мирзояном отношения Армении и РФ

Министры иностранных дел Армении и России провели переговоры. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуация на Южном Кавказе.

Главы российского и армянского внешнеполитических ведомств поговорили по телефону. В ходе разговора стороны затронули ситуацию на Южном Кавказе. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам отношения Москвы и Еревана.

«5 марта по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе»

– МИД РФ

Напомним, что в настоящее время Российско-армянские отношения переживают сложный период: охлаждение началось после того, как премьер Армении заявил о том, что страна может выйти из ОДКБ. Данное решение он мотивировал тем, что страна нуждается в партнерах, которые смогут обеспечить безопасность Армении.