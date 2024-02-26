Лавров: Армения целенаправленно ухудшает отношения с Россией

Глава МИД РФ заявил о том, что Армения сознательно ухудшает отношения с Россией. В этой связи министр подчеркнул, что Москва требует от Еревана ответ по вопросу членства в совместных интеграционных структурах, включая ОДКБ.

Российские власти сожалеют, что Ереван сознательно проводит политическую линию, направленную на ухудшение отношений с Москвой. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией, на обвинение России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом. Это не по-союзнически, конечно»

– Сергей Лавров

Далее глава российского внешнеполитического ведомства поставил акцент на том, что заявления армянских официальных лиц о том, что именно Россия подтолкнула Азербайджан к началу войны в сентябре 2020 года, не только не соответствуют действительности, но и являеются проявлением неблагодарности, так как «именно РФ эту войну остановила».

Лавров также подчеркнул, что обвинения Еревана в том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы оставила Армению в беде также не имеет фактических оснований.

«Заявление о том, что ОДКБ бросила Армению в беде, тоже не соответствует действительности. Когда ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миротворческую миссию наблюдателей»

– Сергей Лавров

В этой связи российский министр заявил о том, что Москва надеется получить от Еревана ответ относительно выполнения обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая ОДКБ.

«Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах [включая ОДКБ]»

– Сергей Лавров