Кремль: Россия не понимает позицию Армении по ОДКБ

В Кремле заявили, что контакты России и Армении по прояснению слов Никола Пашиняна по ОДКБ продолжаются. Там отметили, что нет понимания позиции Еревана.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Армения продолжают контакты по прояснению заявления армянского премьера Никола Пашиняна по «заморозке» членства страны в ОДКБ.

Пресс-секретарь президента заявил, что у Москвы пока нет понимания позиции Армении по ОДКБ. Он напомнил, что в тексте соответствующих документом режима «заморозки» членства де-юре не существует.

"У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. Конечно же, мы будем это прояснять. Будем общаться, будем выяснять"

- Дмитрий Песков

Ранее Пашинян в интервью каналу France 24 заявил, что Армения приостанавливает свою деятельность по линии ОДКБ в связи с тем, что договор, с точки зрения Еревана, не был выполнен.

Он также считает, что Россия занимается антигосударственной пропагандой и призывал граждан Армении свергнуть власть в стране.