Курортный сбор принес 2 млрд рублей Кавминводам

Опубликовано: 5:05, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортный сбор в Кавминводах за все время действия пополнил бюджет региона более чем на 2 млрд рублей. Сборы этого года оцениваются почти в 600 млн рублей. Средства направят на реконструкцию парков и общественных территорий.

Ставропольский край продолжает развивать курорты Кавминвод, этому помогает действующий в регионе курортный сбор.

"Благодаря этому механизму [курортному сбору] уже к концу 2023 года общий объем привлеченных средств для развития Кавказских Минеральных Вод превысит 2 млрд рублей"

– губернатор Владимир Владимиров

В этом году курортный сбор приблизится к 600 млн рублей - вдвое больше, чем в 2022 году. Напомним, с гостей региона Кавминводы взимают ежесуточный сбор за пребывание. Собранные средства идут на улучшение инфраструктуры городов, в порядок приводят парки и скверы, променады и фонтаны.

"С 1 августа этого года к участию в эксперименте подключилась еще одна территория - Минераловодский округ с 23 объектами коллективного размещения туристов. Сумма курортного сбора здесь по прогнозам составит 4 млн рублей. За эти средства планируется выполнить первую очередь проекта по благоустройству территории в центре Минеральных Вод - участка между Покровским храмом и мемориалом воинам-интернационалистам"

– губернатор Владимир Владимиров