В Туапсе начнет действовать курортный сбор

Опубликовано: 21:09, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортный сбор в Краснодарском крае с 2024 года будет введен в Новороссийске, Туапсе и трех поселках Мостовского района.

Зона действия курортного сбора в Краснодарском крае расширяется.

С нового года взимать с туристов сбор начнут в Туапсе, а также в Мостовском районе: в поселках Мостовский, Псебай и станице Ярославской.

Курортный сбор на этих территориях начнет действовать, как и в Новороссийске, с 1 января будущего года. Первыми, на ком опробуют нововведение, станут туристы, приехавшие к морю на новогодние каникулы.

Ожидается, что в сутки туристы будут платить дополнительно 30 рублей. Собранные таким образом средства пойдут на улучшение инфраструктуры муниципалитетов.

Где сейчас взимают курортный сбор?

Впервые сбор с туристов на Кубани был введен пять лет назад. Сегодня он действует на следующих курортах: Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ. Кроме того, платить туристический налог приходится гостям пяти поселений Туапсинского района и двух поселков Ейского района.

До недавнего времени сбор также взимался в Сириусе.