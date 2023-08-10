В Туапсе начнет действовать курортный сбор

Зона действия курортного сбора в Краснодарском крае расширяется.
С нового года взимать с туристов сбор начнут в Туапсе, а также в Мостовском районе: в поселках Мостовский, Псебай и станице Ярославской.
Курортный сбор на этих территориях начнет действовать, как и в Новороссийске, с 1 января будущего года. Первыми, на ком опробуют нововведение, станут туристы, приехавшие к морю на новогодние каникулы.
Ожидается, что в сутки туристы будут платить дополнительно 30 рублей. Собранные таким образом средства пойдут на улучшение инфраструктуры муниципалитетов.
Где сейчас взимают курортный сбор?
Впервые сбор с туристов на Кубани был введен пять лет назад. Сегодня он действует на следующих курортах: Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ. Кроме того, платить туристический налог приходится гостям пяти поселений Туапсинского района и двух поселков Ейского района.
До недавнего времени сбор также взимался в Сириусе.