Курортный сбор – теперь и в Новороссийске

Туристам, приезжающим на отдых в Новороссийск, со следующего года понадобится платить курортный сбор. Об этом рассказали в городской мэрии.
Новороссийск войдет в число курортов, гости которых будут платить курортный сбор. За его введение проголосовали большинство депутатов городской думы.
Точная сумма пока не установлена. Предварительно сумма сбора составит 30 рублей – такую сумму надо будет платить с человека в день. Платят курортный сбор те, кто собираются проводить отдых:
- в отелях,
- в пансионатах,
- в санаториях и т. д.
Напомним, что все средства, которые платят туристы в качестве курортного сбора, вкладываются в благоустройство локации, то есть в данном случае Новороссийска.
Теперь закон должно будет утвердить краевое Заксобрание. Если это произойдет, то он начнет действовать с 2024 года.