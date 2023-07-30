Курортный сбор – теперь и в Новороссийске

Опубликовано: 20:57, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристам, приезжающим на отдых в Новороссийск, со следующего года понадобится платить курортный сбор. Об этом рассказали в городской мэрии.

Новороссийск войдет в число курортов, гости которых будут платить курортный сбор. За его введение проголосовали большинство депутатов городской думы.

Точная сумма пока не установлена. Предварительно сумма сбора составит 30 рублей – такую сумму надо будет платить с человека в день. Платят курортный сбор те, кто собираются проводить отдых:

в отелях,

в пансионатах,

в санаториях и т. д.

Напомним, что все средства, которые платят туристы в качестве курортного сбора, вкладываются в благоустройство локации, то есть в данном случае Новороссийска.

Теперь закон должно будет утвердить краевое Заксобрание. Если это произойдет, то он начнет действовать с 2024 года.