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Курортный сбор – теперь и в Новороссийске

Курортный сбор – теперь и в Новороссийске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристам, приезжающим на отдых в Новороссийск, со следующего года понадобится платить курортный сбор. Об этом рассказали в городской мэрии.

Новороссийск войдет в число курортов, гости которых будут платить курортный сбор. За его введение проголосовали большинство депутатов городской думы.

Точная сумма пока не установлена. Предварительно сумма сбора составит 30 рублей – такую сумму надо будет платить с человека в день. Платят курортный сбор те, кто собираются проводить отдых:

  • в отелях,
  • в пансионатах,
  • в санаториях и т. д.

Напомним, что все средства, которые платят туристы в качестве курортного сбора, вкладываются в благоустройство локации, то есть в данном случае Новороссийска.

Теперь закон должно будет утвердить краевое Заксобрание. Если это произойдет, то он начнет действовать с 2024 года.

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