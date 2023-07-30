Крыша дома горит в Махачкале

Опубликовано: 16:26, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Дагестана

Крупный пожар произошел сегодня в Махачкале. Пламя охватило крышу многоэтажного дома. Информации о пострадавших пока нет.

Многоэтажный дом загорелся сегодня днем в столице Дагестана, рассказали в республиканском МЧС.

Пламя охватило крышу строения в пять этажей. Установлена площадь пожара – она составляет 250 кв м.

В МЧС уточнили, что некоторые жители смогли покинуть дом самостоятельно, другим помогли пожарные.

В общей сложности было:

эвакуировано 26 человек,

спасены – 9 человек.

С огнем продолжают бороться 56 человек. Они используют 17 единиц техники.