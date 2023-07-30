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Крыша дома горит в Махачкале

Пожар в Махачкале. 30.07.2023
© Фото: МЧС Дагестана
Крупный пожар произошел сегодня в Махачкале. Пламя охватило крышу многоэтажного дома. Информации о пострадавших пока нет.

Многоэтажный дом загорелся сегодня днем в столице Дагестана, рассказали в республиканском МЧС.

Пламя охватило крышу строения в пять этажей. Установлена площадь пожара – она составляет 250 кв м.

В МЧС уточнили, что некоторые жители смогли покинуть дом самостоятельно, другим помогли пожарные.

В общей сложности было:

  • эвакуировано 26 человек,
  • спасены – 9 человек.

С огнем продолжают бороться 56 человек. Они используют 17 единиц техники.

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