РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пожар на винном складе случился под Темрюком

Пожар на винном складе случился под Темрюком
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ночью на складе готовой винной продукции одно из кубанских заводов вспыхнул пожар. Потушить его удалось только утром. Ущерб еще предстоит оценить.

Винный склад загорелся в поселке Сенном Темрюкского района после часа ночи. Высокая горючесть алкогольной продукции позволила огню быстро распространиться с 300 до 900 кв метров. Возгорание было локализовано около шести утра.

"В 08.50 - ликвидация пожара"

– ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На месте работали 65 пожарных и 17 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Винзаводу предстоит оценить, какое количество продукции было уничтожено в ночном пожаре.

Новый город-курорт будут строить в Темрюкском районе 

Новый город-курорт будут строить в Темрюкском районе 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version