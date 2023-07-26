Пожар на винном складе случился под Темрюком

Ночью на складе готовой винной продукции одно из кубанских заводов вспыхнул пожар. Потушить его удалось только утром. Ущерб еще предстоит оценить.
Винный склад загорелся в поселке Сенном Темрюкского района после часа ночи. Высокая горючесть алкогольной продукции позволила огню быстро распространиться с 300 до 900 кв метров. Возгорание было локализовано около шести утра.
"В 08.50 - ликвидация пожара"
– ГУ МЧС по Краснодарскому краю
На месте работали 65 пожарных и 17 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Винзаводу предстоит оценить, какое количество продукции было уничтожено в ночном пожаре.