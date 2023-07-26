Пожар на винном складе случился под Темрюком

Опубликовано: 9:28, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ночью на складе готовой винной продукции одно из кубанских заводов вспыхнул пожар. Потушить его удалось только утром. Ущерб еще предстоит оценить.

Винный склад загорелся в поселке Сенном Темрюкского района после часа ночи. Высокая горючесть алкогольной продукции позволила огню быстро распространиться с 300 до 900 кв метров. Возгорание было локализовано около шести утра.

"В 08.50 - ликвидация пожара"

– ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На месте работали 65 пожарных и 17 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Винзаводу предстоит оценить, какое количество продукции было уничтожено в ночном пожаре.