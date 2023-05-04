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Круизный лайнер "Князь Владимир" будет ходить в Абхазию

Круизный лайнер &quot;Князь Владимир&quot; будет ходить в Абхазию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Этим летом между Сочи и Сухуми будет курсировать теплоход «Князь Владимир». Ранее планировалось, что судно будет ходить из Сочи в Крым.

Летом 2023 года круизный лайнер "Князь Владимир" выйдет на новый маршрут - он будет ходить из Сочи не в Крым, а в Абхазию.

"В Крым он ходить не будет, он заявляется на Сухум - Сочи - Сухум"

– представитель АО "Морпорт Сочи"

В порту уточнили, что в ближайшее время вопрос о морских круизах-из Сочи в абхазскую столице будет решен.

Не планируется круизов летом в Крым, подтвердили в туркомпании Sochi SunMarina.

"В Крым в этом году ничего не будет ходить"

–  Sochi SunMarina

"Князь Владимир" - крупное круизное судно, вмещающее 800 пассажиров. Отдыхающим во время круиза доступны три бассейна, бары и рестораны, дискотека, кинотеатр, передает ТАСС.

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