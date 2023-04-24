Паром между Турцией и Сочи будет ходить с 10 мая

Опубликовано: 11:25, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия и Турция в этом году запустят паромное сообщение после майских праздников. Первый паром по маршруту Трабзон-Сочи отправится 10-11 мая.

Попасть из России в Турцию паромом станет возможно в этом сезоне с 10-11 мая.

Паром между Трабзоном и Сочи в Черном море будет запущен после майских праздников по просьбе российской стороны, уточнили в турецкой турфирме "Шолт тур" (Şolt Tur). Первый рейс паром выполнит 10 или 11 мая, уточняется в сообщении.

Морское путешествие будет длиться примерно 8 часов, ходить паром будет дважды в неделю - по направлению в Сочи по понедельникам и четвергам, по направлению из Сочи по вторникам и пятницам. Если услуга окажется популярной, турецкая сторона готова добавить на маршрут еще один паром и сделать рейсы более частыми. Перевозить паром будет не только пассажиров, но и автотранспорт.

Билеты на майский паром из Сочи в Турцию пока не продаются, цены не называются, пишет РИА Новости.