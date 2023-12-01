Кремль: переговоры Путина и Раиси были насыщенными

В Кремле заявили, что встреча Владимира Путина и Эбрахима Раиси была насыщенной. Стороны поговорили о палестино-израильском конфликте и двусторонних отношениях. Переговоры шли более двух часов.

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси были насыщенными, удалось обсудить широкий спектр вопросов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что лидеры страны обменялись мнениями по конфликту на Ближнем Востоке, а также поговорили о двусторонних отношениях. Кроме того, по словам пресс-секретаря, главы государств сверили часы по другим делам.

Песков подчеркнул, что переговоры в расширенном составе длились более двух часов и были насыщенными.