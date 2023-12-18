Краснодар и Сочи ждет аномальный Новый год

Новый год в Краснодаре и Сочи будет аномально теплым. На побережье Черного моря синоптики обещают до +15.

Краснодарский край ждет аномально теплый Новый год. В последний день этого года жителей Краснодара ожидают дожди и +11 градусов. 2024 год в кубанской столице начнется с +8 градусов.

Синоптики отмечают, что на Черноморском побережье края также будет аномально тепло. В частности, в Сочи 31 декабря воздух прогреется до +15 градусов и будут идти дожди.

Метеорологи прогнозируют, что во многих районах Кубани в это время будет дождливо.

Ранее об ухудшении погоды сообщали в компании "Автодор". Водителей Краснодарского края предупредили о вероятных осадках и ухудшении видимости на дорогах.