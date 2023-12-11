Краснодар откроет новогодние елки с Дедом Морозом

В Краснодаре назвали даты открытия новогодних елок в городских парках. Запланированы праздничные концерты и мероприятия для детей с участием Деда Мороза.
В Краснодаре планируют провести открытие новогодних елок в трех парках. На открытии будут присутствовать Дед Мороз и Снегурочка, в программе концерты и другие мероприятия для детей и взрослых.
«Открытие новогодних елок - это не просто традиция, но и возможность объединить людей в предновогодний период. Напомнить, как важно встречать Новый год вместе, передавая друг другу радость»
– глава управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая
Даты открытия елок:
- 23 декабря в 13.00 - «Солнечный Остров»,
- 23 декабря в 13.00 - «Городской Сад»,
- 28 декабря в 13.00 - Чистяковская Роща.
Напомним, городская ярмарка к Новому году начнет работать 26 декабря.
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