Вестник Кавказа

Краснодар откроет новогодние елки с Дедом Морозом

Краснодар откроет новогодние елки с Дедом Морозом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре назвали даты открытия новогодних елок в городских парках. Запланированы праздничные концерты и мероприятия для детей с участием Деда Мороза.

В Краснодаре планируют провести открытие новогодних елок в трех парках. На открытии будут присутствовать Дед Мороз и Снегурочка, в программе концерты и другие мероприятия для детей и взрослых.

«Открытие новогодних елок - это не просто традиция, но и возможность объединить людей в предновогодний период. Напомнить, как важно встречать Новый год вместе, передавая друг другу радость»

– глава управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая

Даты открытия елок:

  • 23 декабря в 13.00 - «Солнечный Остров»,
  • 23 декабря в 13.00 - «Городской Сад»,
  • 28 декабря в 13.00 - Чистяковская Роща.

Напомним, городская ярмарка к Новому году начнет работать 26 декабря.

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