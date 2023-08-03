Комтуризма Ингушетии возглавил Руслан Цуров

Опубликовано: 11:38, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В туристической отрасли Ингушетии большие изменения – решением главы региона Махмуда-Али Калиматова Комитет по туризму республики возглавил Руслан Цуров.

Председателем Комитета по туризму республики назначен Руслан Цуров, ранее работавший в ООО "Курорты Ингушетии", нового руководителя представили коллективу ведомства, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Руслан Цуров - опытный специалист в области туризма, который успешно справлялся с различными задачами. Его назначение на должность председателя Комитета по туризму Ингушетии подтверждает его навыки и знания, необходимые для успешного руководства в данной области и содействия развитию туризма в регионе"

- пресс-служба главы Ингушетии

Новый руководитель ведомства имеет немалый опыт в развитии туристического бизнеса и продвижении в этой сфере региона, который он приобрел, работая в ООО "Курорты Ингушетии" и управляя водноспортивным комплексом "Чайка". Также он успешно работал в сфере туризма, через партнеров привлекая туристов и развивая туристическую инфраструктуру республики, передает "Интерфакс".