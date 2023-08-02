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Строительство курорта "Мамисон": началось возведение отеля

Строительство курорта &quot;Мамисон&quot;: началось возведение отеля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На строящемся всесезонном курорте "Мамисон" полным ходом идут работы. В данный момент строители работают над зданием отеля.

Строительство отеля началось на курорте "Мамисон", об очередном этапе создания комплекса рассказали в пресс-службе руководства Северной Осетии.

В сообщении добавили, что параллельно стартовало создание внутренней инфраструктуры, в частности, очистных устройств, парковки, гаража для ратраков.

Кроме того, идет обустройство горнолыжной инфраструктуры. В 2023 году предполагается построить две канатки и проложить 20 км трасс для катания на горных лыжах.

Напомним, строительство курорта обойдется в 19 млрд рублей, более половины этих средств предоставят частные инвесторы, в первую очередь – уроженец региона Владимир Гуриев.

Курорт «Мамисон» привлечет туристов новыми горнолыжными трассами  

Курорт «Мамисон» привлечет туристов новыми горнолыжными трассами  

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