Строительство курорта "Мамисон": началось возведение отеля

Опубликовано: 20:19, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На строящемся всесезонном курорте "Мамисон" полным ходом идут работы. В данный момент строители работают над зданием отеля.

Строительство отеля началось на курорте "Мамисон", об очередном этапе создания комплекса рассказали в пресс-службе руководства Северной Осетии.

В сообщении добавили, что параллельно стартовало создание внутренней инфраструктуры, в частности, очистных устройств, парковки, гаража для ратраков.

Кроме того, идет обустройство горнолыжной инфраструктуры. В 2023 году предполагается построить две канатки и проложить 20 км трасс для катания на горных лыжах.

Напомним, строительство курорта обойдется в 19 млрд рублей, более половины этих средств предоставят частные инвесторы, в первую очередь – уроженец региона Владимир Гуриев.