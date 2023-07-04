Курорт «Мамисон» привлечет туристов новыми горнолыжными трассами  

Опубликовано: 22:21, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строящийся в Северной Осетии курорт «Мамисон» прирастет двумя горнолыжными трассами и канатками к ним.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» увеличит протяженность горнолыжных трасс после оборудования двух дополнительных спусков. Также планируется возведение новых канатных дорог.

«Горнолыжные трассы предназначены для массового катания лыжников и относятся к высокому уровню сложности – «1а» – «красная»; «1е» – «черная». Единовременная емкость трассы «1а» – 223 человека, «1е» – 76 человек»

– пресс-служба курорта

В релизе отмечается, что для защиты от лавин будет создана организация службы наблюдения, прогноза и оповещения. Также регулярно будет проводиться искусственный сброс снега.

«Мамисон» – один из основных туристических проектов в Северной Осетии. Планируется, что он станет важнейшим центром притяжения для туристов из разных уголков мира.