Китай поддержал национальное возрождение России

Опубликовано: 15:09, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Си Цзиньпин заявил о том, что поддерживает желание РФ защищать суверенитет, и курс на национальное возрождение. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом России.

Китайский лидер заявил о том, что Пекин поддерживает народ России в избранном курсе на национальное возрождение.

«Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития»

– Си Цзиньпин

Далее он заявил о том, что Пекин продолжит укрепление сотрудничества с российской стороной. Также он заверил, что Китай совместно с РФ готов наращивать участие в поддержании глобальной энергетической и продовольственной безопасности.