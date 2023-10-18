Китай поддержал национальное возрождение России

Си Цзиньпин заявил о том, что поддерживает желание РФ защищать суверенитет, и курс на национальное возрождение. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом России.
Китайский лидер заявил о том, что Пекин поддерживает народ России в избранном курсе на национальное возрождение.
«Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития»
– Си Цзиньпин
Далее он заявил о том, что Пекин продолжит укрепление сотрудничества с российской стороной. Также он заверил, что Китай совместно с РФ готов наращивать участие в поддержании глобальной энергетической и продовольственной безопасности.