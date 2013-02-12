Николай Байбаков – нефтяник из Баку

Александр Клемент

Легендарного нефтяника Николая Бабакова называют забытым маршалом Победы, приравнивая его деятельность в ходе Великой Отечественной войне к вкладу маршалов Жукова, Василевского, Рокоссовского. Правда, Победу он ковал не на полях сражений. Он был наркомом нефтяной промышленности СССР при Сталине, а на пенсию вышел только в 1986 году.

Николай Байбаков родился 7 марта 1911 года в селе Сабунчи в семье рабочего бакинских нефтепромыслов. В 1932 году окончил Азербайджанский нефтяной институт и стал работать инженером на нефтепромыслах Баку. Он прошел путь от рядового инженера до управляющего трестом «Лениннефть» всего за 6 лет, а уже в 1940 году стал заместителем народного комиссара нефтяной промышленности СССР.

Работу Байбакова в годы войны лучше всего характеризует напутствие, которое дал ему Сталин:

Вы должны немедленно вылететь на юг. Если оставите немцам хоть каплю нефти, мы вас расстреляем. Но если вы уничтожите промыслы, а немец не придет, и мы останемся без нефти, — тоже расстреляем.

В 33 года Байбаков становится наркомом (министром) нефтяной промышленности СССР. На руководящих должностях он придерживался правила, которое позже сформулировал так:

Говорите то, что думаете, а не то, что хочет услышать начальство.

В 1965 году Байбаков стал председателем Госплана СССР и возглавлял эту организацию два десятка лет, а в годы перестройки вышел на пенсию.

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По воспоминаниям знавших Байбаков людей, перестройку он не принял, а Горбачева и Ельцина называл ошибкой. Рыночные отношения не отвергал, но считал, что надо идти по китайскому пути развития, когда рынок не исключает государственное регулирование. Байбаков предсказывал, что Китай станет самой мощной мировой державой именно благодаря выбранному направлению. Николай Байбаков вел активный образ жизни, что помогало ему сохранять работоспособность на протяжении всей его долгой и плодотворной жизни. После выхода на пенсию он продолжил трудовую деятельность в Институте проблем нефти и газа РАН, а в 1993 году возглавил Общество российско-азербайджанской дружбы. Говорят, что когда его просили возглавить общество, Байбаков удивился:

Почему именно я? Мне уже много лет!

Ему ответили:

Нужен человек, пользующийся безусловным авторитетом и доверием. Другой кандидатуры нет.

Николай Байбаков, 20 лет отработавший в должности заместителя председателя Совета министров СССР и председателя Госплана СССР, умер 31 марта 2008 года, не дожив 3 года до столетнего юбилея.