Салюты и фейерверки: зачем запускают, как появились?

Фейерверки и салюты неизменно ассоциируются с большими и важными праздниками, в том числе с Новым годом. Как появились фейерверки: от бамбуковых петард до грандиозных шоу. Кто придумал фейерверки, чем они отличаются от салюта и где устраивают самые красивые?

Новогодние ”небесные огни” - визитная карточка большинства крупных городов мира, которые негласно соревнуются за звание лучшего по части салютов.

Петарды от злых духов

История фейерверков началась в Китае - это общеизвестный факт. Предтечей фейерверков стали петарды из обычных бамбуковых стеблей: еще во втором веке до нашей эры китайцы бросали их в огонь, где они трескались с громким звуком. Китайцы верили, что такие петарды отгоняют злых духов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Случайное открытие

Изобретение фейерверков было бы невозможно без изобретения пороха, и согласно одной легенде, порох в Китае появился случайно. В период между VI-IX веками некий китайский повар, который работал в полевой кухне (очевидно, во время одного из военных походов), не нарочно смешал древесный уголь, серу и селитру. Получившаяся смесь хорошо горела, а в замкнутой среде - бамбуковом стебле, в частности - даже взрывалась. По другой легенде, порох изобрёл китайский алхимик. Первые китайские фейерверки использовались также, как и петарды, для отпугивания злых духов, но со временем порох, запечатанный в бумажные трубочки, стали взрывать на разные торжества и праздники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первые фейерверки в Европе

В XIII веке образцы пороха и соответствующие формулы начали проникать в Европу и на Ближний Восток, благодаря торговле вдоль Великого Шелкового пути. Одни историки считают, что итальянский исследователь, Марко Поло, первым привёз порох в Европу, другие уверены, что своим появлением на континенте взрывчатое вещество обязано крестоносцам. Как бы то ни было, итальянцы стали первыми, кто начал использовать чёрный порошок для производства фейерверков.

Первые цветные фейерверки

Первые цветные фейерверки появились относительно недавно. Всего чуть менее двухсот лет назад, благодаря итальянцам, которые мастерски освоили искусство добавления всевозможных металлов и примесей. До этого фейерверки представляли собой не более чем оранжевые всполохи в небе, сопровождаемые громкими звуками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первые фейерверки в России

В Россию порох из Европы попал в конце XIV века. К середине XVI века появились первые мастера фейерверков, а самый первый полноценный фейерверк, который в то время назывался ”потешные огни” был устроен в Устюге в 1674 году для развлечения голландского купца. Большим почитателем и популяризатором фейерверков был Петр I. Изначально фейерверки в России устраивали в Москве, а затем традиция была перенята Санкт-Петербургом. Поводом для организации фейерверков служили такие события, как Новый год, коронация и дни рождения правителей, а также победы в битвах. Считается, что русским фейерверкам XVIII века по зрелищности и красочности не было равных в Европе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем фейерверк отличается от салюта?

Фейерверк и салют - два вида пиротехнического представления. Разница между ними состоит в том, что заряды для фейерверка запускаются по отдельности, а заряды салюта - залпами из специальных батарей.

Запрет на фейерверки в России

В новогоднюю ночь 2025 праздничного салюта в Москве не будет, как и в Санкт-Петербурге. Курская, Брянская, Саратовская области, Удмуртия, Пермь, Симферополь, Ростов, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Уфа, как и многие другие города России, также не станут запускать новогодние фейерверки.

Несмотря на отказ от новогодних фейерверков, искусство устраивать салюты в России продолжает жить. В этом году, после двухлетнего перерыва, снова прошел Международный фестиваль фейерверков, правда, не в Москве, а в Суздале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые красочные фейерверки в мире

Новогодние фейерверки - исключительное зрелище, которое собирает огромное количество зрителей. В больших городах салюты, которым встречают грядущий год, привлекают множество туристов. Самыми яркими в мире считаются новогодние салюты, которые запускают:

Сидней . Столица Австралии устраивает новогодний фейерверк в гавани на фоне знаменитых Сиднейской оперы и моста Харбор-Бридж.

. Столица Австралии устраивает новогодний фейерверк в гавани на фоне знаменитых Сиднейской оперы и моста Харбор-Бридж. Дубай. Новогодний фейерверк в Дубае устраивается с Бурдж-Халифы или Дубайской башни, на сегодняшний день самого высокого здания в мире.

Новогодний фейерверк в Дубае устраивается с Бурдж-Халифы или Дубайской башни, на сегодняшний день самого высокого здания в мире. Лондон. Лондонский новогодний салют проходит в Вестминстере, на фоне Лондонского глаза и Биг-Бена.