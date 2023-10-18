Китай закупит у России газ для Западной Европы

Опубликовано: 10:52, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закупки Китаем российского газа в скором времени выйдут на уровень Западной Европы. «Газпром» прогнозирует уровень экспорта в 100 млрд куб м.

Глава «Газпрома» заявил о том, что КНР по объемам закупаемого из России газа скоро выйдет на уровень Западной Европы.

«Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу»

– Алексей Миллер

Так, в ближайшие годы объем поставок российского газа в Китай выйдет на уровень 100 млрд куб м.

Ранее сообщалось, что накануне стороны подписали крупнейший контракт на поставку зерновых. Сумма контракта превысила $25 млрд.