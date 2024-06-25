Кисловодск побил рекорд по железнодорожным перевозкам пассажиров

Число туристов, избравших в качестве транспорта поезда, выросло почти на 10% за последние полгода в Кисловодске. Курорт побил собственный рекорд по железнодорожным перевозкам пассажиров.

Путешественники стали активнее пользоваться железнодорожным транспортом, чтобы добраться до курортов Кавказских Минеральных Вод. С января по июнь этого года количество туристов, прибывших в Кисловодск на поездах, увеличилось на 10% в сравнении с предыдущим годом. Об этом рассказали в администрации города-курорта.

"За первые 6 месяцев 2024 года пассажиропоток на железнодорожным транспорте вырос на 9%. Всего путем пригородных перевозок и перевозок дальнего следования в город-курорт прибыло около 700 тысяч пассажиров. Согласно статистическим данным, железнодорожный вокзал Кисловодска сохраняет лидирующие позиции по пассажироперевозкам среди вокзалов Кавказских Минеральных Вод"

- Администрация Кисловодска

Глава города Евгений Моисеев утверждает, что эти показатели – рекорд для Кисловодска. Они показывают, что курорт пользуется большой популярностью не только у прибывших туда на отдых впервые, но и тех, кто не раз бывал в этих местах.

Поток туристов в город-курорт в целом увеличился в последние полгода. Он вырос более чем на пять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В отели и курорты заселилось около полумиллиона человек.