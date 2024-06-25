Вестник Кавказа

Кисловодск побил рекорд по железнодорожным перевозкам пассажиров

Кисловодск побил рекорд по железнодорожным перевозкам пассажиров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число туристов, избравших в качестве транспорта поезда, выросло почти на 10% за последние полгода в Кисловодске. Курорт побил собственный рекорд по железнодорожным перевозкам пассажиров.

Путешественники стали активнее пользоваться железнодорожным транспортом, чтобы добраться до курортов Кавказских Минеральных Вод. С января по июнь этого года количество туристов, прибывших в Кисловодск на поездах, увеличилось на 10% в сравнении с предыдущим годом. Об этом рассказали в администрации города-курорта.

"За первые 6 месяцев 2024 года пассажиропоток на железнодорожным транспорте вырос на 9%. Всего путем пригородных перевозок и перевозок дальнего следования в город-курорт прибыло около 700 тысяч пассажиров. Согласно статистическим данным, железнодорожный вокзал Кисловодска сохраняет лидирующие позиции по пассажироперевозкам среди вокзалов Кавказских Минеральных Вод"

- Администрация Кисловодска

Глава города Евгений Моисеев утверждает, что эти показатели – рекорд для Кисловодска. Они показывают, что курорт пользуется большой популярностью не только у прибывших туда на отдых впервые, но и тех, кто не раз бывал в этих местах.

Поток туристов в город-курорт в целом увеличился в последние полгода. Он вырос более чем на пять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В отели и курорты заселилось около полумиллиона человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1630 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рекордная жара на Кавказе продержится до конца недели

Рекордная жара на Кавказе продержится до конца недели

Временное отключение электроэнергии ввели в Северной Осетии и на Ставрополье

Временное отключение электроэнергии ввели в Северной Осетии и на Ставрополье

Склад стройматериалов полыхает в Кисловодске

Склад стройматериалов полыхает в Кисловодске

Египетская жара - Юг и Кавказ России продолжат накаляться

Египетская жара - Юг и Кавказ России продолжат накаляться

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы