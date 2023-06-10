Кино России и Азербайджана выходит на новый уровень

Опубликовано: 15:15, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кинематографисты России и Азербайджана выходят на новый уровень сотрудничества – совместная работа дает им возможность не только обмениваться опытом, но и выстраивать тесные творческие и дружеские связи на долгие годы.

В нынешнем 2023 году отмечается и 125-летие азербайджанского кино, и 100-летие "Азербайджанфильма", и 75-летие российского Госфильмофонда. Кинодеятели обеих стран неоднократно подчеркивали важность межкультурного диалога двух братских народов, необходимость развития сотрудничества во всех сферах киноиндустрии, а также неизменную востребованность совместных картин, сообщили в пресс-службе межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

Кино: от истории к современности

История азербайджанского и российского кино всегда развивалась в тесном взаимодействии, не прервались эти творческие связи и сегодня, порождая все новые успешные совместные проекты, неизменно привлекая внимание зрителей, независимо от их национальности.

Давняя и богатая история российско-азербайджанских кинопроектов подарила мировой культуре настоящие шедевры: "Ветер в лицо", "У самого синего моря", "Бакинцы", "Новый горизонт", "Аршин мал алан", "Огни Баку", "Не бойся, я с тобой" и многие другие.

Есть прекрасные совместные киноработы нового времени, среди которых - Ждал фестивальный и зрительский успех и совместные картины нового времени: "Фарида", "Дочь рыбака", "Красный сад" и целый ряд других полнометражных и короткометражных, художественных и документальных проектов, добившихся фестивального и зрительского успеха.

Кино как мост дружбы между народами

Совместная работа позволяет им не только обмениваться опытом, но и выстраивать тесные творческие и дружеские связи на долгие годы. Что, в свою очередь, выливается в новые замечательные совместные работы, способные помочь нашим народам укрепить взаимопонимание, установить еще более тесную духовную связь, - говорят сами кинематографисты Азербайджана и России.

В киноиндустрии с успехом работали и работают известные режиссеры, сценаристы, продюсеры и актеры – настоящие мастера как азербайджанского, так и российского кино. А богатейшая природа Азербайджана вкупе с развитой инфраструктурой и технической базой предоставляет прекрасную локацию для съемки множества российских и совместных фильмов.

Новые возможности для российско-азербайджанского сотрудничества в сфере кино открылись в конце прошлого года, когда генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов вошли в число собственников студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, подарившей зрителям такие известные и любимые картины, как "Ночной дозор"и "Елки".

Проекты и планы

В планах кинематографистов двух стран - всестороннее развитие сотрудничества с тюркскими странами в кинопроизводстве и кинопрокате. Задуманы анимационная картина о Ходже Насреддине, а также приключенческий фильм о "степных амазонках" по мотивам кавказской народной легенды. В прошлом году Тимур Бекмамбетов, посетив Баку, обсудил в министерстве культуры Азербайджана перспективы совместных проектов, в том числе и возможное создание в Азербайджане школы анимационного кино. Не исключено, что когда-нибудь зрители увидят и знаменитые "Елки" с азербайджанским колоритом.

Много продуктивных совместных начинаний и в сфере подготовки творческих кадров для индустрии кино, в укреплении связей кинематографических школ России и Азербайджана. Ими стали как азербайджанский спецкурс прославленного Щукинского училища, и знаковое соглашение о сотрудничестве ВГИКа и АГУКИ.

Азербайджанское кино в Москве

Благодаря налаженным культурным связям наших стран российские картины с неизменным успехом участвуют в популярных азербайджанских кинофестивалях, так же как и азербайджанские – в российских праздниках кино, не оставляя равнодушными ни публику, ни критиков. Мероприятия, которые направлены на популяризацию современного азербайджанского искусства в России и российского – в Азербайджане, позволяют зрителям двух стран больше узнать об истории и культурных особенностях соседей, лучше понять друг друга. Так, в прошлом году в Москве состоялась масштабная ретроспектива азербайджанских фильмов, на которой маститые мэтры азербайджанского киноискусства представили российским зрителям 20 картин разных жанров, охватывающих период с 1935 года до современности. Также в конце мая в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве прошел кинопоказ ко Дню независимости Азербайджана. Фильм "Последнее собрание" позволил российским зрителям узнать о непростом пути обретения Азербайджанской Республикой своего сегодняшнего рассвета. Доброй традицией там стали и ежегодные кинопоказы 9 мая, напоминающие российским зрителям о колоссальном вкладе азербайджанцев в дело Великой Победы, об общем героическом прошлом наших народов, об их неразрывной связи. Отзывы российских зрителей после таких кинопоказов всегда самые теплые. Они отмечают как неповторимое стилистическое своеобразие азербайджанских картин, глубокое уважение азербайджанцев к традициям, так и особую важность художественных образов для сохранения исторической правды и общей памяти, для сплочения наших народов, долгое время живших как одна многонациональная семья.

Российское кино в Баку

Азербайджанские зрители также регулярно приобщаются к современному российскому кинематографу. Так, в апреле этого года посол России в Азербайджане Михаил Бочарников торжественно представил бакинцам картины "Одиннадцать молчаливых мужчин", "1941. Крылья над Берлином" и "Суворов: Великое путешествие". В мае в азербайджанской столице прошли Дни российского кино, которые уже в третий раз организует РОСКИНО при поддержке министерства культуры России. В бакинском кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan Cinema с аншлагом прошли бесплатные показы сразу пяти российских картин: современной версии сказки "Красная шапочка", приключенческой истории "Либерея: охотники за сокровищами", драмы "Волны", продюсером которой выступила уроженка Баку Сабина Еремеева, а также мультфильмов "Снежная Королева: Разморозка" и "Кощей. Похититель невест". Картины, успешно прошедшие в российском прокате, полюбились и азербайджанским зрителям, и это неудивительно, ведь понимание наших народов о любви, долге и героизме общее.

Что в перспективе?

Перспективы сотрудничества в производстве, прокате и популяризации кино у России и Азербайджана безграничны. Только в ходе круглого стола, который состоялся в конце прошлого года в рамках пленарного заседания "Диалог деятелей культуры России и Азербайджана. 30 лет успешного сотрудничества" в Русском доме в Баку, его участники предложили целый ряд проектов, и вскоре новые талантливые и плодотворные совместные российско-азербайджанские киноработы выйдут на большие экраны.