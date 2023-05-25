Грозный впервые принимает международный кинофорум "Золотой витязь"

Опубликовано: 10:55, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот с сайта Государственной галереи им. А.А.Кадырова

В столице Чечни сегодня впервые стартовал Международный кинофорум "Золотой витязь", в рамках фестиваля в Грозном покажут 153 конкурсных и 12 внеконкурсных картины, а также пройдут встречи с актерами театра и кино.

Сегодня во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева в Грозном впервые прошла торжественная церемония открытия XXXII Международного кинофорума "Золотой витязь", на котором в кинотеатре "Черная жемчужина" с 25 по 30 мая покажут фильмы и анимационные работы из 20 стран мира, сообщили на сайте Государственной галереи им. А.А. Кадырова.

В рамках конкурсной программы фестиваля зрителям представят "Нюрнберг" Николая Лебедева, "Жизнь Снежинки" Казима Оза, "Небесное" Марио Гламазича, "Плакать нельзя" Натальи Назаровой, "Донбасс. Дети" Татьяны Борщ и многие другие картины, передает РИА Новости.

Всего в программе кинофестиваля 153 конкурсных и 12 внеконкурсных работы, их обсуждение и ретроспективы фильмов. Также на полях фестиваля пройдут творческие встречи с актерами театра и кино. Завершится кинофорум 31 мая награждением лауреатов и победителей. Напомним, в прошлом году кинофорум принимал Севастополь - его лауреатами стали режиссеры Антон Николаев ("Другим я уже не буду"), Максим Фадеев и Сергей Белоус ("Призраки". Солдаты забытой войны"), Игорь Копылов ("Небо") и многие другие.