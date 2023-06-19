РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Катар и ОАЭ восстановят дипотношения

Катар и ОАЭ восстановят дипотношения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Катар и ОАЭ восстановят дипломатические отношения после разрыва в 2017 году. Посольства и консульства начинают работу с 19 июня.

Власти Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение о восстановлении дипломатических отношений.

По данным МИД Катара, посольства и консульства двух стран начинают работать с понедельника, 19 июня.

"На основе соглашения и стремления двух стран к укреплению двусторонних отношений Катар и ОАЭ объявляют о возобновлении дипломатических отношений с возобновлением работы посольства Катар в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе в понедельник, 19 июня 2023 года"

– пресс-служба катарского внешнеполитического ведомства

В июне 2017 года Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром в связи с дестабилизирующей ролью в регионе. Катар опроверг все обвинения. 

 

Техника и запчасти пойдут в Россию через Иран, ОАЭ, Катар

Техника и запчасти пойдут в Россию через Иран, ОАЭ, Катар

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
960 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version