Катар и ОАЭ восстановят дипотношения

Катар и ОАЭ восстановят дипломатические отношения после разрыва в 2017 году. Посольства и консульства начинают работу с 19 июня.
Власти Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение о восстановлении дипломатических отношений.
По данным МИД Катара, посольства и консульства двух стран начинают работать с понедельника, 19 июня.
"На основе соглашения и стремления двух стран к укреплению двусторонних отношений Катар и ОАЭ объявляют о возобновлении дипломатических отношений с возобновлением работы посольства Катар в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе в понедельник, 19 июня 2023 года"
– пресс-служба катарского внешнеполитического ведомства
В июне 2017 года Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром в связи с дестабилизирующей ролью в регионе. Катар опроверг все обвинения.