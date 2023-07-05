Опубликовано: 20:22, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт мэрии Тбилиси

Каха Каладзе заявил, что Грузия не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на давление. Он добавил, что Тбилиси в данном вопросе учитывает интересы народа.

Давление никак не повлияет на Грузию в вопросе введения антироссийских санкций, страна соблюдает все международные ограничения против Москвы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что давление на Грузию в настоящее время растет. По его словам, Тбилиси сталкивается с призывами введения санкций и открытия второго фронта. Глава города сообщил, что от присоединения к ограничениям пострадает грузинский народ, поэтому власти действуют в его интересах.

Каладзе напомнил, что Грузию сегодня обвиняют в помощи обходить антироссийские санкции, однако никто так и не привел доказательств по этому поводу. При этом он отметил, что группа по санкциям выразила благодарность Тбилиси за проделанную работу.

"Власти не сделают ничего, что бы повредило Грузии с любой точки зрения, а введение санкций против России навредит в первую очередь Грузии"

- Каха Каладзе