Почему Грузия не введет санкции против России?

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Товарооборот между Россией и Грузией продолжает расти. Россия нарастила закупку автомобилей в Грузии, а Грузия уже приобрела у РФ рекордный объем угля. За 2022 год товарооборот вырос более чем на 50%. В 2023 году рост взаимной торговли может оказаться еще более значительным.

Торговля между Россией и Грузией набирает обороты - за первые пять месяцев 2023 года взаимный товарооборот вырос более чем на 38%.

В январе-мае текущего года товарооборот между двумя странами достиг почти $1,1 млрд - это на 38,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Поставки товаров из Грузии в Россию увеличились на 33,8%. В пятерке основных экспортных товаров рекордный рост показывают поставки следующих товаров:

легковые автомобили - плюс 458,5%,

сладкие воды - плюс 190,2%,

минеральные воды - 62,6%.

При этом главными товарами, которые закупает Россия у Грузии, остаются вино - свыше 25 тыс т за пять месяцев на $69,1 млн, Грузия сегодня главный российский поставщик вин, и ферросплавы - $45,4 млн, 36 тыс т. Третье место за автомобилями - $41,4 млн, следует из данных Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Поставки из Россию в Грузию с начала года также выросли, причем даже больше, чем в обратном направлении - рост составляет 40,2%.

Больше всего вырос импорт Грузией угля - плюс 640,5%, он входит в пятерку основных товаров, закупаемых Грузией у России, наряду с пшеничной мукой, стеклянной тарой, газом и нефтепродуктами. На нефтепродукты приходится основной объем - $263,6 млн, с января по конец мая Грузия купила у России 376,4 тыс т нефти и нефтепродуктов и немногим меньше - почти 320 тыс т - газа.

Товарооборот за 2022 год между двумя странами составил около $2,5 млрд, это на 52,3% больше, чем годом ранее.

Не только экономика

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что экономика, несмотря на сверхпозитивную для Грузии статистику, не играла ключевую роль в принятии грузинским правительством принципиального решения об отказе от любых собственных санкций против России. По его оценке, главным фактором была все-таки политическая выгода.

"В отношении России собственные санкции Грузия никогда не собиралась вводить, но это решение не связано с экономикой, экономика является лишь следствием. Дело в том, что Грузия не хочет давать лишний негативный стимул и так напряженным взаимоотношениям с Россией, провоцировать российскую сторону на еще большее ухудшение контактов", - прежде всего сказал он.

Политолог обратил внимание, что Запад не жестко требует от Грузии введения санкций – такие требования озвучивает по большей части Украина. "Поддерживающих открытие второго фронта было больше на Украине, чем на Западе. Однако за счет принципиальных дипломатических заявлений Грузии удалось отстоять свои национальные интересы", - отметил Рамаз Сакварелидзе.

Эксперт добавил, что новый конфликт с Россией сыграл бы на руку лишь тем, кто противостоит реализации крупных межрегиональных транспортных проектов на Южном Кавказе. "Второй фронт и соответствующая дестабилизация Грузии стали бы помехами проектам переноса транспортных линий Восток-Запад на Кавказ, в частности, через территорию Грузии. Такое, разумеется, не в наших интересах, поэтому антироссийских шагов Тбилиси не будет предпринимать", - заключил он.