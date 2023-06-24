Грузия отказалась закрывать границу с Россией

Власти Грузии отказались сегодня последовать призыву оппозиции закрыть границу с Россией и требованию президента Саломе Зурабишвили установить строгий пограничный контроль. Противники "Грузинской мечты" утверждают, что опасаются новой волны миграции из РФ на фоне военного мятежа ЧВК "Вагнер" в южных регионах.
В грузинском МВД подчеркнули, что пропускном режим на российской границе не меняется, ППП "Дарьял" продолжает принимать въезжающий из РФ транспорт и граждан.
"Со стороны соответствующих подразделений МВД Грузии ситуация полностью контролируется, ведется анализ существующей ситуации, и на этом этапе нет необходимости закрытия границ или осуществления других мероприятий"
– МВД Грузии
Также в ведомстве подчеркнули, что не наблюдают увеличения числа пересекающих грузинскую границу российских граждан.